Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviola domenica al Teatro Auditorium Manzoni di Bologna

In prossimità delle sue ultime battute musicali, l’edizione 2021 del Bologna Jazz Festival mette in campo un altro dei suoi assi: il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, che si esibirà in duo con la cantante sua connazionale Aymée Nuviola, domenica 14 novembre al Teatro Auditorium Manzoni (ore 21:15). Il loro progetto “Viento y Tiempo” (pubblicato su disco nel 2020) li porta a confrontarsi con la musica afro-cubana nella sua accezione più appassionante, quella dei ritmi di ballo che sono come dei tour de force, delle melodie che richiedono tutta la passione di cui gli interpreti sono capaci. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Gruppo Unipol.

La giornata domenicale prevede inoltre un gustoso jazz brunch alla Cantina Bentivoglio (ore 13), accompagnato dalla musica di Carla Marcotulli (voce) e Sandro Gibellini (chitarra).

