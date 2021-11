Staff del Sindaco, Simona Lembi e Giulia Lolli nel Gabinetto del Sindaco in Città metropolitana

Attenzione alle politiche per l’uguaglianza, ai rapporti con le altre istituzioni, alla scuola e al welfare. Il Gabinetto metropolitano del Sindaco Matteo Lepore accoglie due nuove figure di staff, le Dott.sse Simona Lembi e Giulia Lolli, nominate ai sensi dell’art. 90 TUEL (Testo Unico Enti Locali).

In particolare, Lembi assumerà il ruolo di Componente del Gabinetto del Sindaco metropolitano, con funzioni di supporto nelle seguenti aree di intervento a livello metropolitano: Piano per l’Uguaglianza, PNRR – in relazione alle attività della Città metropolitana in coordinamento con il Comune di Bologna, rapporti con Anci/Upi e coordinamento delle Città metropolitane nelle materie individuate dal Sindaco.

Lolli assumerà il ruolo di Collaboratrice del Gabinetto del Sindaco metropolitano, per le funzioni di supporto negli ambiti Scuola e Socio-sanitario, oltre che per la collaborazione con il Capo di Gabinetto, nell’ambito di un rapporto di carattere fiduciario, instaurato sulla base dell’esperienza maturata in analoghi ruoli nel territorio metropolitano di riferimento.