Castelfranco Emilia: viola il divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, arrestato

Nella serata del 12 novembre, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 39enne, per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.

L’uomo, sorpreso dai militari a poca distanza dall’abitazione, è stato accusato di aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, emessa il 18 settembre 2020, su richiesta della Procura della Repubblica di Modena al GIP del Tribunale, per il reato di atti persecutori.