Guerrieri del Tiepido e Vikings Modena convocati al CONI a Bologna

Poche settimane addietro i team Modenesi che si allenano presso la Polisportiva Union81 di Portile dei Guerrieri del Tiepido e i Vikings Modena, hanno partecipato a Roma al Campionato Mondiale di sport da combattimento della sigla internazionale XFC in collaborazione con l’ente sportivo ASI. La trasferta e’ stata molto fruttuosa e’ ben 10 titoli mondiali con relativo cinturone hanno preso la via di Modena.

I titoli sono stati vinti da: Mattia Ponzoni, Roberto Messori e Marco Picardi di Modena, da Yannick Balestri di Bastiglia, Gabriele Bursi di Sassuolo, Luca Malferrari di Serramazzoni, Osama Imaoui di Vignola, e Damiano Guadagno di Maranello, le discipline in gara sono state la Kickboxing, il Pugilato, il Jiu Jitsu Ne Waza e il Submission Wrestling. Questo grande successo non e’ passato inosservato e il Presidente Regionale Andrea Dondi e il delegato provinciale Roberto Gianaroli, che conoscono molto bene i team modenesi di Portile per i loro continui ottimi risultati agonistici, ma anche per l’impegno per la diffusione dello sport sul territorio, hanno deciso di elogiare le gesta di questi ragazzi e dei loro insegnanti, rappresentati dall’Head Coach Cristian Guadagno, e dagli Istruttori Davide Ponzoni, Yannick Balestri e Marco Alessandrini che hanno preparato al meglio i team alla competizione.

Campioni nello sport ma soprattutto nella vita, queste le parole del Presidente Dondi ai campioni del mondo, che ha ricordato che oltre l’impegno sportivo di dare sempre il massimo nell’impegno civico per creare una generazione piena di valori, che lo sport di tutti i livelli puo’ insegnare. Emozione per gli atleti modenesi, che anche se impegnati in discipline considerate di ‘nicchia’ o comunque ‘minori’, la massima autorita’ sportiva si e’ ricordata del loro sacrificio.