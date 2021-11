Turismo nel distretto, incontro per gli operatori mercoledì 17 novembre al Mabic

Prende il via “Maranello Plus Lab”, ciclo di incontri organizzato dal sistema turistico territoriale per coinvolgere in modo attivo gli operatori locali del settore turistico, per innovare l’offerta e comunicarla al meglio ai nuovi viaggiatori.

Il primo incontro è in programma mercoledì 17 novembre alle ore 14 alla Biblioteca Mabic di Maranello: saranno presentati i progetti del Distretto Maranello+ per la promozione del territorio, i principali strumenti per la comunicazione su web e sui social media e le opportunità offerte dall’attivazione di sinergie tra pubblico e privato e tra diversi settori produttivi. Sarà inoltre previsto un intervento sulle più recenti tendenze del settore viaggi, che passerà in rassegna esempi di innovazione delle strategie di marketing e management della destinazione, per motivare gli operatori ad adottare un approccio proattivo e ispirato alle buone pratiche internazionali per lo sviluppo turistico del proprio territorio. Previsti i saluti istituzionali di Luigi Zironi, Sindaco di Maranello e gli interventi di Mariaelena Mililli, assessore a turismo e promozione (su Maranello+ e la destinazione turistica Bologna-Modena), di Benedetta Masolini, Responsabile Marketing e Comunicazione di Space Spa, che parlerà del “percorso formativo di Maranello+ Lab: programma, obiettivi e opportunità del network pubblico-privato”, e di Simona Polli, Destination Marketing & Experience Design Specialist di Destination Makers, con un intervento motivazionale sul futuro del turismo. Seguiranno poi quattro webinar tematici di approfondimento.

Per informazioni e iscrizioni: lab@maranelloplus.com. Il Sistema Turistico Territoriale Intercomunale Maranello+ è costituito dai Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine, Prignano sulla Secchia, Montefiorino, Palagano e Frassinoro.