A Sasso Marconi si festeggia la Giornata nazionale degli Alberi con una mattinata di eventi per grandi e piccini

Domenica 21 Novembre è la Giornata nazionale degli Alberi. Una ricorrenza cui aderisce anche il Comune di Sasso Marconi organizzando una mattinata dedicata agli alberi a Borgonuovo, negli spazi del Centro sociale di Via Cartiera.

Si comincia alle 9.30 con la messa a dimora di 15 nuovi alberi negli spazi verdi adiacenti il Centro sociale. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con i volontari del coordinamento GARDA (“Gruppi e Associazioni riunite in Difesa dell’Ambiente) e dell’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo Casalecchio di Reno/Sasso Marconi, ma alle operazioni di piantumazione può unirsi chiunque abbia a cuore la natura: ogni partecipante riceverà in omaggio una piccola quercia in vasetto da portare a casa, offerta da Thomas Morselli del locale coordinamento GARDA (che ha siglato un Patto di Collaborazione con il Comune di Sasso Marconi per la sua attività di supporto nella gestione del verde pubblico).

Si prosegue alle 10.30 con la presentazione della graphic novel “La guerra dei giardini” alla presenza delle autrici, Laura Tenorini e Mirka Ruggeri (bookshop a cura della libreria “Il giardino segreto”). A seguire, laboratorio di fumetto per bambini e ragazzi in età 7-13 anni (possibilità di prenotarsi scrivendo a shopgiardino@gmail.com). Partecipa alla mattinata il sindaco Roberto Parmeggiani.

A causa della pandemia, anche quest’anno non sono previste iniziative in presenza con le scuole. Gli Istituti scolastici di Sasso Marconi e Borgonuovo hanno però ricevuto una bibliografia tematica predisposta dalla Biblioteca comunale: una trentina di proposte di letture utili a stimolare la discussione in classe su temi come l’importanza degli alberi per la vita delle città e la necessità di una rinnovata consapevolezza rispetto alla tutela dell’ambiente.