Segnalazione per il Comune di Sassuolo nell’ambito del Premio “La Città per il Verde”

Segnalazione per il Comune di Sassuolo nell’ambito del Premio “La Città per...

Il Comune di Sassuolo ha ottenuto una segnalazione nell’ambito della ventiduesima edizione de “La Città per il Verde”, il Premio organizzato dalla casa editrice Il Verde Editoriale di Milano. Il Premio è assegnato ai Comuni italiani, ad altri Enti pubblici, a Strutture private a finalità pubblica e alle Associazioni di volontariato.

Nella sezione “Verde Urbano”i Comuni vincitori sono stati: Meina (No) per la categoria fino a 5000 abitanti), Lomazzo (Co) (per la categoria da 5000 a 15000 abitanti), Lugo (Ra) (per la categoria da 15000 a 50000 abitanti) Rimini (per la categoria oltre 50000 abitanti).

La Giuria ha conferito una segnalazione al Comune di Sassuolo per la terza categoria, da 15000 a 50000 abitanti.

“La Città per il Verde” ha come partner istituzionali l’associazione Touring Club Italiano.

È patrocinato da: Ministero della Transizione Ecologica, Regione Lombardia (D. G. Ambiente e Clima), ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), CONAF (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali), ODAF (Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano), Legautonomie (Lega delle autonomie locali Lombardia), CIC (Consorzio Italiano Compostatori).

Il Premio è inoltre sostenuto dalle seguenti associazioni di settore: AIAPP (Associazione Italiana per l’Architettura del Paesaggio), PUBBLICI GIARDINI (Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini), AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica), AIVEP (Associazione Italiana Verde Pensile), ASSOVERDE (Associazione Italiana Costruttori del Verde), ITALIA NOSTRA (Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione), APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia) e ReGiS (Rete dei Giardini Storici).

La Giuria è composta dai seguenti esperti di settore: Francesco Sartori (già docente di Ecologia del territorio e degli ambienti terrestri presso l’Università degli Studi di Pavia), Roberto Panzeri (Il Verde Editoriale), Renato Ferretti (CONAF), Rosy Sgaravatti (ASSOVERDE), Valter Pironi (esperto di settore), Cecilia Baschieri (PUBBLICI GIARDINI), Francesca Oggionni (AIPIN), Giorgio Strappazzon (AIVEP), Marco Minari (AIAPP).