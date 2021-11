Al via gli open day degli Istituti superiori di Bologna e del territorio metropolitano

Al via gli open day degli Istituti superiori di Bologna e del...

Si sta delineando il calendario degli open day degli Istituti superiori di Bologna e del territorio metropolitano. Le scuole fino a gennaio apriranno le porte a genitori e futuri alunni per farsi conoscere, in vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico.

Tra i primissimi appuntamenti, venerdì 26 novembre iniziano le visite all’Istituto di Istruzione Superiore “B. Scappi” di Castel S. Pietro Terme, che proseguiranno anche a dicembre. Sabato 27 novembre sarà invece il turno dell’IIS Enrico Mattei di San Lazzaro di Savena e del Manfredi-Tanari di Bologna per il quale è necessario registrarsi. Sempre sabato 27 porte aperte all’ISS Malpighi, sede di Bologna, mentre martedì 30 novembre si potrà visitare la sede di Crevalcore. Domenica 28 novembre sarà il turno dell’IIS Montessori-da Vinci di Porretta (Alto Reno Terme), sede di viale della Repubblica e succursale di via Daldi e Matteucci.

Gli open day proseguono a dicembre e gennaio. Il quadro è in continua evoluzione. Sul sito della Città metropolitana “La Scuola che voglio” si possono trovare tutte le informazioni sulle scuole e i calendari, in aggiornamento, degli open day. Per un’eventuale verifica di date e orari si consiglia di contattare la singola scuola o il singolo ente di formazione.