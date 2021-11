Tavolo tecnico in Questura a Modena per rinforzare le intese sulla sicurezza di discoteche e sale da ballo

Tavolo tecnico in Questura a Modena per rinforzare le intese sulla sicurezza...

In attuazione a quanto deliberato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in considerazione dell’esigenza di elevare il livello di sicurezza nei luoghi di intrattenimento, vista la ripresa delle attività delle discoteche e dei locali da ballo, il 23 novembre scorso si è svolto in Questura un tavolo tecnico con titolari, gestori e responsabili della sicurezza delle citate attività del capoluogo e della provincia e SILB Modena.

La riunione è stata presieduta dal Vicario del Questore, Sabato Riccio, coadiuvato dal Primo Dirigente Stefano Zanforlino, a capo della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, articolazione della Questura preposta all’attività di prevenzione e controllo del settore. Presenti Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Comando della Polizia Locale ed interessata la Guardia di Finanza per i profili di competenza.

Nell’occasione il Questore ha chiesto di ribadire i contenuti del Protocollo d’intesa firmato nel 2017 tra Prefettura, Comune di Modena, Questura, Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e le organizzazioni dei gestori di discoteche e dei gestori dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo operanti in ambito locale, che prevede tra l’altro, la lotta all’abusivismo, il rispetto della normativa sulla capienza e sulle misure di sicurezza, l’ampliamento dei sistemi di videosorveglianza all’interno dei locali, controlli capillari degli accessi al fine di impedire l’introduzione di sostanza stupefacente, di alcolici e materiale pericoloso.

Massima attenzione è stata posta sulla necessità di adottare misure più incise per il contrasto del fenomeno del consumo di alcool da parte di minorenni richiamando lo specifico divieto di somministrazione e relative sanzioni e su una sempre maggiore collaborazione con le Forze di polizia, con specifico riguardo alla celerità e puntualità delle comunicazioni, in primis l’attivazione del NUE 112 nei dovuti casi. Da ultimo un particolare richiamo al rigoroso rispetto delle misure anticontagio.

Anche in relazione ad alcuni episodi di aggressione registrati nell’ultimo periodo e per cui sono in corso specifiche indagini, è stato predisposto nel fine settimana uno specifico controllo interforze. Al dispositivo, diretto da Funzionario della Questura, parteciperà personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e concorrerà la Polizia Stradale per gli specifici aspetti di prevenzione delle c.d. “Stragi del sabato sera”. I connessi controlli amministrativi, che proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, saranno condotti dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Questura e dalla Polizia locale e saranno mirati anche ad individuare attività svolte abusivamente o comunque al di fuori dei titoli e licenze in essere.

Allo studio momenti integrati di sensibilizzazione da svolgere all’esterno dei luoghi di intrattenimento rivolti ai frequentatori più giovani per informarli sulle conseguenze dell’abuso di alcolici e dell’uso di sostanze stupefacenti.