Nuovo atomizzatore SITI B&T nello stabilimento Laminam

SITI B&T ha conquistato la fiducia di Laminam per il raddoppio della capacità produttiva nel sito di Borgo Val di Taro: l’azienda leader di mercato per le grandi lastre ceramiche ha scelto la tecnologia SITI B&T Group per l’atomizzatore di ultima generazione, che si contraddistingue per la massima produttività, l’alta efficienza energetica e la qualità del prodotto finale.

L’atomizzatore è predisposto per il recupero di calore da altre utenze, consentendo quindi una forte riduzione dei consumi energetici.

L’efficienza energetica è ottenuta inoltre grazie al set-point di temperatura più basso, alla diffusione ottimizzata di aria calda nella camera e al bruciatore compatibile con blend di idrogeno.

Il sistema di raffreddamento della polvere atomizzata consente di prevenire fenomeni di impaccamento delle batterie e di sili di stoccaggio a valle dell’atomizzatore, aumentando la qualità del prodotto finito ottenibile in fase di pressatura.

La soluzione tecnica di SITI B&T vanta una forte componente green, a tutela del particolare ecosistema dell’Alta val di Taro, in cui si trova lo stabilimento Laminam: gli stringenti limiti sulle emissioni sono infatti ampiamente rispettati grazie ad un innovativo sistema di filtrazione e di recupero polveri.

SITI B&T si conferma dunque un partner tecnologico completo, in grado di rispondere alle esigenze di tecnologie green a basso impatto ambientale.