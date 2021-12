Il fine settimana a Fiorano Modenese

Il Natale di Fiorano Modenese è ricco di iniziative per grandi e piccini, realizzate grazie alla collaborazione delle associazioni fioranesi e dei loro volontari.

Sabato 11 dicembre, al BLA, alle ore 16, appuntamento con la lettura animata “Amici sotto l’albero – Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico”, a cura dei volontari Librarsi, mentre alle ore 17 c’è il laboratorio creativo “Natale in festa” per bambini dai 6 ai 10 anni. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria alla mail ludoteca@fiorano.it

Domenica 12 dicembre una intera giornata di festa in piazza Ciro Menotti, con il mercato ‘Arte e Ingegno’ e gli stand delle associazioni del territorio che offriranno con gadget ai più piccoli. Alle 10.30 esibizione della banda Flos Frugi a cura dell’associazione ‘Amici della Musica Nino Rota’, mentre alle 11, al teatro Astoria si svolge il saggio di ginnastica artistica a cura di Libertas.

Nel pomeriggio, all’Astoria, alle ore 16 parte la rassegna domenicale per famiglie “E’ Miiio!!! … il teatro”. In scena ‘Il sogno di una tartaruga’, una coinvolgente fiaba africana (ingresso 3 euro). Infine, alle 17, a Villa Cuoghi, un nuovo appuntamento con il “Te’ delle 5”, che ospita Neviana Calzolari, a cura dell’associazione INarte, in collaborazione con Circolo Nuraghe, associazioni Framestorming e Amici della musica Nino Rota.

Sempre a Villa Cuoghi è visitabile la mostra collettiva di pittura con vendita di opere a favore dell’associazione Parkinson Modena. Mentre in via Pio Donati, 26 a Spezzano è aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, il Museo del presepe etnico.

Per conoscere il programma completo delle iniziative, è possibile consultare i siti fiorano.it o fioranoturismo.it, oppure seguire i canali social del Comune di Fiorano Modenese.