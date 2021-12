Lella Costa al Duse di Bologna con ‘Intelletto d’amore’

‘Intelletto d’amore – Dante e le donne’. Questo il titolo del nuovo spettacolo che Lella Costa porterà in scena, mercoledì 15 dicembre alle ore 21, al Teatro Duse di Bologna. Il monologo, scritto insieme a Gabriele Vacis, ruota attorno a quattro figure femminili molto diverse tra loro, ma tutte accomunate da un tratto essenziale: il loro legame con Dante Alighieri.

Nella Divina Commedia i personaggi femminili non sono molti, ma sono determinanti. Basti pensare che ad accompagnare Dante nel Paradiso è una donna: Beatrice.

“Scelta coraggiosa, perché la donna, in questo modo, assume un ruolo sacerdotale, guida spirituale che precede un uomo nel cammino verso la salvezza – sottolinea Gabriele Vacis, che firma anche la regia – uno scandalo per il Medioevo del sommo poeta. Ma anche oggi, in fondo”.

In questo racconto, le donne di Dante parlano direttamente al pubblico, in modo confidenziale e da prospettive insolite.

