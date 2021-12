Marazzi presenta White Deco

La purezza del bianco assoluto è come una tela sulla quale creare opere decorative: volumi e texture monocromatiche, decori floreali multicolor, botanici e tropical.

Questa l’anima di White Deco, il nuovo rivestimento sottile di grande formato 60×180.

Una superficie semi-matt, morbida e una struttura materica che può vivere in total white o servire da base per le decorazioni.

La produzione in linea dei decori raggiunge risultati qualitativamente elevati: colori brillanti, aggiunta materica di cristallina, incoraggiano l’utilizzo dei decori a wallpaper su grandi pareti e in tutti gli ambienti, anche in doccia.