incendio questa sera intorno alle 19 del tetto in legno di un edificio adibito a civile abitazione a Rubiera in via delle Collegiate. (numerose chiamate per via della vicinanza con l’autostrada). Massiccia mobilitazione di mezzi dei vigili del fuoco che hanno domato il vasto rogo in circa due ore. Limitati i danni. Edificio rimasto agibile. Sulle cause si ipotizza il solito surriscaldamento della canna fumaria.