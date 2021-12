Il Virginia Union Gospel Choir feat. J. David Bratton al Teatro Celebrazioni di Bologna

Sabato 18 dicembre alle 21:00 arriverà al Teatro Celebrazioni ‘La notte del gospel’ con in scena il Virginia Union Gospel Choir feat. J. David Bratton.

Dopo il successo ottenuto nelle passate tournée, J. David Bratton, gigante della musica gospel, produttore, autore e insegnante, ritorna in Italia con il Virginia Union Gospel Choir, una formazione d’eccezione che accoglie i migliori cantanti e musicisti del gospel americano provenienti dalla Virginia e da New York, per un totale di 20 artisti. Bratton, dopo anni in tour sia negli USA che in Italia ed Europa, miscela sapientemente musiche tradizionali e gospel contemporaneo. Il suo talento, sia come compositore che come interprete e solista, gli ha dato l’opportunità di collaborare con diversi artisti di rilievo del panorama gospel internazionale come Edwin Hawkins (autore di “Oh Happy Day”), Richard Smallwood, Timothy Wright, Hezekiah Walker, Roberta Flack e Patti LaBelle e artisti del calibro di Anastasia e Dee Bridgewater. Virtuoso del pianoforte e dotato di una vena compositiva giovane e fresca ha realizzato più di 20 lavori discografici, sia come solista che come ospite in progetti altrui.

Biglietti: Intero € 33,00 – Ridotto € 30,00 – Under 29 € 27,00

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Tel: 051.4399123 – E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Per assistere agli spettacoli e agli eventi in Teatro è obbligatorio indossare la mascherina e presentare il Green Pass rafforzato.