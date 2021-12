Atti vandalici presso l’hub vaccinale “Cicogna” a San Lazzaro di Savena

Questa mattina, domenica 19 dicembre, l’hub vaccinale Cicogna – con sede in via Palazzetti 1/n a San Lazzaro di Savena – è stato oggetto di atti vandalici chiaramente riconducibili a novax: segnaletica vaccinale imbrattata con simboli e scritte riprodotte anche sull’asfalto che esprimono una evidente opposizione nei confronti del vaccino anticovid. L’Azienda USL di Bologna ha sporto denuncia alle forze dell’Ordine affinché si proceda, attraverso le indagini del caso, ad individuare gli artefici dell’accaduto.

La Direzione dell’Azienda USL di Bologna ringrazia ed esprime la massima solidarietà nei confronti degli operatori della sanità che, per il bene della comunità, non soltanto si trovano a lavorare nei giorni festivi, ma a doverlo fare in un clima che trova parti, per fortuna minoritarie, di popolazione violenta e intimidatoria