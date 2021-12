A Bologna la Polizia Locale sventa il furto di uno scooter in piazza San Francesco

Una pattuglia di Polizia Locale in borghese impegnata nei servizi di controllo, ha sventato il furto in flagranza di uno scooter parcheggiato dal proprietario in piazza San Francesco. Sabato sera attorno alle 22.30, il ladro stava spingendo lo scooter in piazza Malpighi, dopo aver forzato il bloccasterzo con una chiave inglese, ma non aveva con sé un casco e gli agenti l’hanno fermato.

Si tratta di un ragazzo di 24 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali. L’arresto è stato convalidato ieri dal giudice e il ragazzo è attualmente detenuto in carcere in attesa di giudizio.