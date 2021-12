Giovane arrestato dai carabinieri a Pieve di Cento per tentato furto aggravato

I Carabinieri della Stazione di Pieve di Cento hanno arrestato un giovane per tentato furto aggravato. E’ successo ieri pomeriggio, quando i Carabinieri sono stati informati di un soggetto che stava rovistando nell’abitacolo di un’automobile parcheggiata davanti a un centro commerciale.

All’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Pieve di Cento, il soggetto è stato arrestato per aver tentato il furto di alcune confezioni regalo, contenenti dei prodotti per la cura del corpo, che il proprietario aveva lasciato all’interno del veicolo. Alla vista dei regali, il giovane ha tentato di rubarli senza sforzarsi troppo perché l’automobile non era chiusa a chiave. La refurtiva del valore di una cinquantina di euro, è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il giovane, maggiorenne, è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, rimesso in libertà.