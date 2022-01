Dose booster per chi ha completato il ciclo vaccinale da 4 mesi: al via i primi SMS dell’Ausl di Modena con l’appuntamento

Oltre 58mila i destinatari in provincia: anche per loro non sarà necessario prenotare

Saranno inviati a partire da oggi, martedì 4 gennaio, i primi SMS con l’appuntamento per la dose booster dedicata ai cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale ‘primario’ (senza richiamo) da 120 giorni, che non dovranno dunque prenotare. Nel dettaglio si tratta di circa 58.370 persone in provincia di Modena, con i primi appuntamenti fissati da lunedì 10 gennaio.

Si conferma dunque la modalità già utilizzata per le terze dosi delle altre fasce d’età; modalità che si è rivelata di elevato gradimento per i modenesi, consentendo di raggiungere un’adesione molto alta di dosi booster.

Si prega di prestare massima attenzione alla sede specificata nell’SMS in quanto, per far fronte all’elevato numero di vaccinazioni da eseguire e in base alle esigenze, l’Ausl può attivare sedute vaccinali anche in sedi aggiuntive diverse dai Punti vaccinali ordinari.

Sempre possibile lo spostamento dell’appuntamento, tramite i canali indicati nel messaggio ricevuto e già in uso per le altre fasce d’età, ovvero Fascicolo sanitario elettronico e App Er Salute, Corner Salute Coop e Farmacie, numeri telefonici. L’invito dell’Azienda USL resta comunque quello di mantenere data e ora indicati nell’SMS, al fine di agevolare l’organizzazione delle agende nei vari Punti vaccinali.

Sono tuttora in corso anche le somministrazioni del richiamo a 5 mesi. Chi ha completato il ciclo vaccinale primario entro il 31 agosto 2021 ma non ha ricevuto l’appuntamento può prenotare la dose booster telefonando al numero 059 2025333 o 059 435333.