Con “I giganti” di Angius al via il 7 gennaio la seconda parte della rassegna di film d’essai al Cinema Teatro Comunale di Bomporto

Otto film d’autore italiani e stranieri tra i più apprezzati da critica e pubblico in questa stagione cinematografica in proiezione serale al venerdì, e quattro film per tutta la famiglia alla domenica pomeriggio.

Con la proiezione in esclusiva provinciale de “I giganti” del regista sardo Bonifacio Angius inizia domani venerdì 7 gennaio 2022 al Cinema Teatro Comunale di Bomporto (MO) la seconda parte della rassegna di film d’essai curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale, mentre domenica prossima 9 gennaio 2022 con il film d’animazione “Ainbo – Lo spirito dell’Amazzonia” di Richard Claus e Josè Zelata al via la seconda parte della rassegna cinematografica per famiglie. Biglietto unico 5 euro, proiezioni per adulti alle 21 e per ragazzi alle 16.30.