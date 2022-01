148 persone e 123 tra automezzi controllati nel weekend dai carabinieri nelle strade della bassa reggiana

Un conducente è stato sorpreso dai carabinieri della compagnia di Guastalla guidare l’auto dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche: a lui i carabinieri hanno ritirato la patente di guida procedendo alle sanzioni previste dalla legge. Un secondo conducente è stato denunciato per aver guidato l’auto sebbene la sua patente fosse sospesa. Sei persone sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico ed ora rischiano la sospensione delle rispettive patenti e dei documenti di espatrio posseduti. Un pregiudicato che non poteva trovarsi a Reggiolo essendo colpito dal provvedimento del divieto di dimora in quel comune. Infine un giovane reggiano è stato denunciato per porto abusivo di armi essendo risultato ai controlli possedere un coltello di oltre 20 cm di cui 10 di lama.

Questo è il bilancio dei serrati controlli stradali eseguiti nel weekend dai carabinieri della Compagnia di Guastalla con il fine di garantire maggior sicurezza sulle strade. In tutto i militari dell’Arma hanno controllato 148 persone e 123 tra automezzi e motocicli nei posti di blocco e di controllo eseguiti nelle strade di maggior traffico dove hanno proceduto anche alla contestazione di alcune contravvenzioni al codice della strada in prevalenza per violazioni delle norme di sicurezza stradale.

In particolare i carabinieri di Guastalla hanno sorpreso un 45enne di Parma dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche: a lui i militari hanno ritirato la patente di guida e operato la denuncia per guida in stato d’ebrezza. Sei conducenti (un 19enne di Fabbrico, un 44enne di Reggiolo, un 24enne di Boretto, un 40enne, un 26enne e un 24enne questi ultimi tutti di Cadelbosco Sopra) sono stati trovati in possesso di complessivi 17 grammi di droga (12 grammi di marjuana e 5 di hascisc): trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico i sei verranno segnalati alla Prefettura reggiana che sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri potrà loro ritirare per la sospensione i rispettivi documenti di guida ed espatrio posseduti. Un pregiudicato 34enne senza fissa dimora, destinatario del provvedimento di divieto di dimore nel comune di Reggiolo è stato fermato in quel centro. Condotto in caserma è stato denunciato per inosservanza del provvedimento. Un5enne di Gualtieri è stato denunciato per guida con patente sospesa avendo condotto l’auto sebbene sprovvisto di patente in quanto sospesagli, all’uomo i militari hanno sequestrato l’auto. Infine un 22enne di Reggio Emilia trovato con al seguito un coltello di 20 cm è stato denunciato per porto abusivo di armi. Al giovane è stato sequestrato il coltello.