A Lama Mocogno e Polinago un servizio di segreteria per gli appuntamenti coi medici di medicina generale

Il servizio sarà attivo da lunedì 24 gennaio e garantirà la presa in carico anche dei pazienti assistiti dai professionisti appena andati in pensione, sostituiti da un team di medici a rotazione

Si rafforza l’organizzazione per la copertura del servizio di Medicina Generale nei comuni di Lama Mocogno e Polinago. Con il recente pensionamento di due medici di medicina generale, l’Azienda USL di Modena ha istituito un pool di medici che a rotazione garantisce la continuità assistenziale diurna (ambulatoriale e a domicilio) dei cittadini del territorio, insieme al medico di medicina generale attualmente in servizio (il dottor Filippo Radicchi). Per migliorare ulteriormente la presa in carico dei pazienti dei due comuni – in particolare chi era assistito precedentemente dai professionisti andati in pensione – da lunedì 24 gennaio sarà operativa una segretaria dedicata (tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13), che sarà a disposizione anche degli assistiti del dottor Radicchi.

Il numero da chiamare è lo 059-5137123. Il servizio telefonico è a disposizione per richiedere visite domiciliari, fissare visite ambulatoriali su appuntamento, prescrizioni ripetibili di farmaci, richieste di certificazioni e informazioni generali.

“Questo modello organizzativo avrà carattere sperimentale e come tale potrà essere perfezionato in corso d’opera – dichiara il Direttore del Distretto Sanitario di Pavullo, Carlo Serantoni –. Vi è la piena consapevolezza della fase particolarmente critica derivante dalla grave carenza di medici. Per fare fronte a questa situazione, sicuramente di emergenza, è necessaria anche la massima collaborazione da parte di tutti gli assistiti. Ringrazio i cittadini per il senso di responsabilità dimostrata: siamo oramai alla conclusione di un percorso non semplice, che dovrebbe comunque arrivare a garantire sicurezza e qualità delle prestazioni”.

Gli orari di ricevimento (solo su appuntamento) del team di medici e del dottor Radicchi sono disponibili all’indirizzo www.ausl.mo.it/medicidifamiglia, selezionando il comune di riferimento.