Per la Giornata della Memoria a Castelvetro candele, cammini e parole per ricordare l’Olocausto

Per la Giornata della Memoria a Castelvetro candele, cammini e parole per...

Sarà la tradizionale consegna delle “candele della memoria” ai bambini delle scuole di Castelvetro, a cura del vicesindaco Giorgia Mezzacqui, nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 gennaio ad aprire le iniziative castelvetresi per la Giornata della Memoria, quest’anno concentrate nel suggestivo evento serale che si svolge proprio giovedì 27 gennaio, data della ricorrenza.

Con ritrovo alle ore 18 al parcheggio del cimitero, infatti, si svolgerà la passeggiata “In cammino per non dimenticare” a cura dell’Anpi di Castelvetro, a cui farà seguito, alle ore 18.30, l’accensione dell’installazione luminosa “Parole nel buio”, collocata sugli edifici che compongono il palazzo comunale, con introduzione a cura dell’Istituto storico di Modena. L’installazione è costituita dalla proiezione di frasi tratte dalle lettere graffite del Museo monumento al Deportato di Carpi, dalla banca dati “Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza italiana” e da diari e memorie che i deportati ci hanno lasciato negli anni, “parole – come recita la locandina – che sono per noi patrimonio universale dell’umanità”.

