Edilizia pubblica, bando dell’Unione Tresinaro Secchia per assegnare gli alloggi

L’Unione Tresinaro Secchia ha pubblicato l’avviso per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) nei comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano per l’annualità 2022.

La domanda/integrazione va presentata, entro il 30 aprile, tramite invio all’indirizzo PEC unione@pec.tresinarosecchia.it utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito Internet dell’Unione (http://www.tresinarosecchia.it/).

Sempre sul sito dell’Unione, oltre al modulo di domanda di assegnazione, è disponibile l’avviso pubblico per la formazione delle graduatorie. Tra i requisiti richiesti, un reddito del nucleo avente diritto calcolato in base all’Isee (Indicatore situazione economica equivalente) non superiore a 17.428,46 euro e un patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare (al lordo delle franchigie di legge) inferiore a 35.560 euro (tenuto conto della scala di equivalenza riportata nell’attestazione Ise), nonché la residenza o l’attività lavorativa da almeno tre anni nell’ambito territoriale ed il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: avere la residenza o l’attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nei comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano, oppure essere un cittadino emigrato ed essere iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) in un Comune dell’Unione Tresinaro Secchia.

Per chiarimenti è comunque possibile contattare l’Ufficio Casa telefonicamente al numero 0522.985910 oppure via e-mail all’indirizzo erp@ssu.tresinarosecchia.it.