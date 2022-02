Fiamme alla Pietra di Bismantova, interessata una superficie di circa 2 ettari

Ieri sera intorno dalle 21.30 i vigili del fuoco sono intervenuti per un fronte di fuoco di circa 200 metri sotto il sentiero 679 A, alla Pietra di Bismantova. Tre squadre in azione, due dal distaccamento di Castelnovo ne’ Monti e una dalla Centrale. Presenti i Carabinieri Forestali di Castelnovo Monti. Oltre ai mezzi in dotazione ai Vigili del fuoco, ha contribuito allo spegnimento anche una botte agricola. Le cause che hanno innescato il rogo sono in via d’accertamento.

Oggi i Carabinieri Forestali sono al lavoro per verificare il minuto spegnimento e fare i rilievi della superficie bruciata (circa 2 ettari).