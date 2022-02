Rave party sventato, la dichiarazione della sindaca Paola Guerzoni

“Esprimo molta soddisfazione per il grande presidio e l’azione immediata delle forze dell’ordine della Provincia, dell’Unione delle Terre d’Argine e della nostra polizia locale”. Così la sindaca Paola Guerzoni sull’esito delle operazioni che, questa notte, hanno condotto le forze armate a sventare, fin dalle prime ore, un rave party da parte di un gruppo di giovani, provenienti da fuori regione, in un capannone dismesso, fronte autostrada A1, in via Madonna, nelle campagne a sud di Campogalliano. “Resta anche molto dispiacere per questi ragazzi che pensano di potersi divertire in questo modo, abbrutendosi, in un posto brutto. Questo deve spingere tutti noi a fare di più per condividere un’altra idea di bellezza e dello stare insieme”.