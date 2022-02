Emissioni in atmosfera, martedì un webinar rivolto alle aziende

Prosegue il ciclo di seminari on line gratuiti organizzati da Unioncamere nazionale, in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna e Camere di commercio e con il supporto tecnico di Ecocerved nell’ambito del programma “Sostenibilità ambientale”.

L’obiettivo è di mettere in campo servizi innovativi e tecnologicamente avanzati a supporto delle imprese e della PA per la nascita di un mercato circolare.

Martedì 8 febbraio (dalle ore 9.30 alle 11) è in programma il seminario on line dal titolo “Emissioni in atmosfera”, a cura di Antonella Angelosante Bruno di Ecocerved.

L’incontro, oltre a offrire un inquadramento sulla tematica ambientale, intende fornire una panoramica sulle principali normative vigenti per contrastare l’aumento delle emissioni, alle quali sono direttamente collegati gli adempimenti a carico dei gestori di impianti che rientrano nel sistema EU-ETS (per quanto riguarda le autorizzazioni al rilascio di gas-serra) e a carico di cittadini e imprese in merito a determinate attività svolte su apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra o alla loro vendita.

Alla fine dell’evento è prevista una sessione dedicata ai quesiti dei partecipanti.

L’iscrizione al webinar è gratuita e deve essere effettuata, dal sito della Camera di commercio competente per territorio a cui richiedere informazioni, oltre che a Unioncamere regionale. tel. 051 6377034 e-mail:valentina.patano@rer.camcom.it