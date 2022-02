Reggio Emilia: titolare di una tabaccheria strattonata e spintonata a terra da un uomo che poi ruba le monete che ruba

Nel tardo pomeriggio di ieri, la Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia, su segnalazione della Sala Operativa, è intervenuta presso una tabaccheria di viale Regina Elena, la “Rivendita 74”, dove si era consumata una rapina. Sul posto la titolare dell’esercizio riferiva di essere stata strattonata e spintonata a terra da un uomo, travisato in volto, verosimilmente disarmato.

La donna riferiva che l’uomo si era introdotto nella tabaccheria nel momento in cui la titolare era uscita dal negozio per abbassare la serranda in vista della chiusura. All’interno dell’esercizio, il malvivente era riuscito a rendere la donna in un primo momento inoffensiva, asportando circa 150 euro in monete da 1 e 2 euro e 2 pacchetti di sigarette. La donna riusciva tuttavia a reagire, sferrando diversi calci nei confronti del presunto autore del reato, e contestualmente a rialzarsi. A quel punto il malvivente fuggiva facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto è intervenuto anche il personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, per gli opportuni rilievi, e personale della Squadra Mobile. Nel frattempo la donna, recatasi presso gli Uffici della locale Questura per sporgere denuncia, rifiutava le cure mediche.