Pnrr, ecco la task-force della Provincia di Reggio

Il presidente della Provincia Giorgio Zanni ha presentato ieri in videoconferenza a tutti i sindaci dei 42 Comuni reggiani, i 5 esperti assegnati a Palazzo Allende per la semplificazione delle procedure comunali ed il supporto all’analisi e alla partecipazione dei bandi del Pnrr. La task-force assegnata dalla Regione alla Provincia di Reggio Emilia è coordinata da Dario Deveronico (esperto gestionale) e formata da Eva Merloni (esperta in ambito ambientale), Enrico Mari (esperto in edilizia), Giorgio Frau (esperto in materia energetica) e Roberto Santucci (esperto digitale).

“Nel quadro dei finanziamenti del Pnrr e del programma nazionale ‘1000 esperti per la PA’ – spiega il presidente Giorgio Zanni – la Regione Emilia-Romagna ha reclutato 62 professionisti con differenti specializzazioni che possano contribuire a raggiungere e realizzare gli obiettivi del Piano. A ciascuna Provincia sono stati assegnati cinque esperti che affiancheranno il nostro ente e tutti i Comuni nell’analisi dei bandi, nella predisposizione delle domande di partecipazione, nel monitoraggio dei finanziamenti e in tutte le attività finalizzate a raggiungere e realizzare gli obiettivi del Pnrr su base locale. Il fine è quello di dare il massimo supporto possibile ai Comuni per utilizzare al meglio le enormi potenzialità del Pnrr”.

Ad oggi, all’interno del Pnrr, sono già stati finanziati 94 progetti in tutta la provincia di Reggio Emilia, per un valore complessivo di 190 milioni di euro. “Molti altri bandi sono previsti nei prossimi mesi e anche qui, come nel resto d’Italia, Comuni e Province saranno chiamati ad affrontare questa grande sfida più o meno con lo stesso personale di sempre – continua il presidente Zanni – Una variabile non secondaria, che richiede uno sforzo di coordinamento, sinergia ed organizzazione ulteriore e straordinario da parte di tutti gli enti locali, coordinato in primis dalla Provincia di Reggio Emilia”.

“Sarà strategico non dissipare energie e cercare di efficientare al massimo la macchina amministrativa per provare a cogliere le irripetibili opportunità del Pnrr, anche riducendo al massimo l’impatto della burocrazia sugli stessi enti locali, oltre che su cittadini e imprese, migliorando processi e procedure amministrative – conclude Zanni – Da qui la presenza dei cinque esperti che dovranno supportarci nell’affrontare al meglio criticità e problemi che Provincia e Comuni potranno incontrare lungo questo importante, ma non certo semplice percorso”.

La Provincia di Reggio, infine, ha già organizzato incontri operativi che si svolgeranno in ogni Unione dei Comuni tra i sindaci ed il team territoriale di esperti, per dar loro la possibilità di conoscere da vicino il territorio reggiano, gli amministratori e le loro esigenze, così da poter dare subito il via al supporto operativo ai Comuni e lavorare nel modo più proficuo e celere possibile.