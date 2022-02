Federico Buffa in scena il 15 febbraio al Teatro Duse di Bologna

S’intitola ‘Amici Fragili’ la nuova produzione teatrale che vede protagonista lo story-teller sportivo Federico Buffa e che andrà in scena il 15 febbraio, alle ore 21, al Teatro Duse di Bologna. Al centro dello spettacolo la storia dell’incontro tra il calciatore Gigi Riva e Fabrizio De André. ‘Amici Fragili’ è diretto da Marco Caronna, sul palco anche in veste di musicista (chitarre, voci) insieme ad Alessandro Nidi (pianoforte). I testi sono di Federico Buffa e Marco Caronna.

È il 14 settembre del 1969, dopo una partita a Genova di un Cagliari che proprio quell’anno avrebbe vinto l’unico, storico scudetto. Gigi Riva va a trovare Fabrizio de André nella sua casa di Genova. Sembra un incontro tra due mondi lontanissimi e invece, nel silenzio che caratterizza la prima parte della serata, scorrono i pensieri di due randagi che, in campi e in modo diversi, hanno sempre scelto di stare dalla parte degli altri randagi.

In mezzo ai silenzi, si snodano i punti di contatto di due universi che condividono la Sardegna, il popolo della Sardegna, il mare, i colori, il rosso e il blu, uno del Cagliari, l’altro del Genoa. Ad unirli anche un pubblico che li segue religiosamente, il calcio, la musica, le canzoni, tra cui una in particolare: quella ‘Preghiera in gennaio’ che Fabrizio scrisse tornando dal funerale dell’amico Luigi Tenco.

Una canzone che colpirà nel profondo il grande calciatore, ribattezzato ‘Rombo di Tuono’ per le sue memorabili gesta in campo…

Biglietti: da 21 a33,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket