La Notte dei racconti con le “Lanterne raccontastorie”

A Castelnovo Sotto si cercano volontari per leggere le favole

Venerdì 25 febbraio tornerà la Notte dei Racconti a Castelnovo di Sotto con il tema “Lanterne d’attesa”.

Da diversi anni l’iniziativa rappresenta per il Comune uno dei principali momenti annuali di promozione della lettura, per trasformare il paese in comunità che legge, che si prende cura delle nuove generazioni attraverso la narrazione condivisa di storie.

L’iniziativa è rivolta ai bambini del nido, delle scuole d’infanzia, della scuola primaria e alle loro famiglie.

Per rendere ancora più speciale la notte, l’amministrazione invita a realizzare un oggetto comune: “la lanterna raccontastorie”, una piccola luce, per salire sul carro delle storie e rendere magica la notte castelnovese.

Le foto con la lanterna e il proprio libro preferito potranno essere inviate a biblioteca@comune.castelnovo-di-sotto.re.it, saranno pubblicate sulle pagine social della Biblioteca.

Per rendere l’iniziativa sempre più partecipata inoltre l’amministrazione cerca volontari o genitori che si rendano disponibili a leggere e raccontare storie.

A tal proposito sono previsti due incontri informativi in biblioteca che si terranno martedì 15 febbraio, alle 18, per la fascia di età 0-6 anni e giovedì 17 febbraio, alle 18.30, per la scuola primaria.

Le adesioni devono essere comunicate direttamente alla biblioteca, a mezzo telefono o via e-mail, specificando scuola, classe e sezione di riferimento.