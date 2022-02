Casalgrande, nuovo programma della rassegna ‘Impronte di donne’

Torna la rassegna Impronte di donne, con un programma aggiornato dopo l’ultimo stop agli eventi causato dalla pandemia di Covid a dicembre e gennaio.

Nuovi appuntamenti hanno reso ancor più interessante la rassegna, che mette al centro l’approfondimento e la riflessione sui diritti delle donne e la parità di genere.

Si parte il 24 febbraio al Teatro De André (ore 21) con la Tavola Rotonda ‘Impronte di donne: l’Enciclopedia della donna (Fabbri Editori 1963 – 1964)’, con Laura Farina, assessora alle pari opportunità; Giuseppe Daviddi, sindaco; Roberta Mori, consigliera regionale e coordinatrice nazionale delle Commissioni pari opportunità di Regioni e Province autonome; Federico Amico, consigliere regionale e presidente della Commissione regionale Parità e diritti delle persone; Elena Strozzi della segreteria Cgil di Reggio Emilia; Silvia Iotti di Nondasola Reggio Emilia; Mattia Mariani, direttore di Telereggio. Appuntamenti che si spostano poi al mese di marzo.

Il 5, alle ore 21 al Teatro De André, lo spettacolo ‘Panico ma Rosa’, di e con Alessandro Benvenuti (per i biglietti rivolgersi al Teatro De André); il 6, alle ore 17 sempre a Teatro De André, sarà la volta di ‘Quattro donne per Giuseppe Verdi’, di e con Ugo Bedeschi, Naomi Borello, Cristina Debbi e Francesco Manelli.

Sabato 8 marzo, Festa della Donna, alle ore 20 in Sala Espositiva Gino Strada, inaugurazione della mostra fotografica “Segrete stanze: impronte di donne”, del gruppo fotografico Il Torrione con installazioni a cura del Collettivo Con.dividendo. Alle ore 21, al Teatro De Andrè, ‘La donna è musica’, di e con Rosi Bellei, Giulio Ferrari, Giuliano Nora, Davide Vossel, Simone Allegretti.

Il 10 marzo, spazio a Massimo Bassi e Grazia Cinquetti (ore 21 in sala espositiva Gino Strada) con ‘Nostra signora dell’amore: le illuminazioni di Afrodite e Diotima’. Il 17 marzo alle ore 21, in sala espositiva Gino Strada, ‘Chi dice natura dice madre’, sempre con Massimo Bassi e Grazia Cinquetti; il 31 marzo alle ore 21, sala espositiva Gino Strada, presentazione del libro ‘Brutta: storia di un corpo come tanti altri’, di e con Giulia Blasi, modera Davide Bianchini direttore di Reggionline.

L’ingresso è gratuito, tranne che il 5 marzo, con Green Pass rafforzato obbligatorio e mascherina FFP2.

Info e prenotazioni: biblioteca@comune.casalgrande.re.it (telefono: 0522849397), info urp@comune.casalgrande.re.it – 0522998558