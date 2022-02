“Andiamo a Teatro?”, domenica 20 febbraio quarto appuntamento per la rassegna di Spazio Reno

Prosegue domenica 20 febbraio la stagione teatrale invernale del teatro Spazio Reno di Calderara. Sul palco di via Roma alle ore 17 andrà in scena Oggi. Fuga a quattro mani per nonna e bambino, della Compagnia Arione de Falco, uno spettacolo per tutti, nonni, genitori e bambini a partire dai 5 anni. È la storia di due generazioni lontane, che si incontrano, si prendono per mano e iniziano a camminare insieme: sarà una fuga avventurosa, rocambolesca e tenera di un bimbo e di un’anziana signora.

“Andiamo a teatro?”, partita lo scorso 23 gennaio con “Naso d’argento” e giunta ora al quarto appuntamento, è una rassegna composta di 9 date fra gennaio e aprile: un cartellone ricco di contenuti stimolanti, con spettacoli di alta qualità, nota caratteristica di una proposta che da sempre si rivolge prevalentemente ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie, senza però dimenticare gli adulti e gli appassionati del teatro dialettale.

Spazio Reno propone dunque 8 date fino al 27 marzo, più una speciale e gratuita in occasione dell’Ecofesta 2022, iniziativa legata ai temi ambientali e della sostenibilità che si spera possa riprendere dopo due anni di interruzione dovuta all’ emergenza sanitaria. Tutti gli spettacoli si svolgono in sicurezza e vengono gestiti in ottemperanza alle vigenti norme sanitarie relative all’emergenza Covid-19. Gli appuntamenti sono a cura di Culturara, il sistema culturale di Calderara di Reno.

Di seguito i dettagli del prossimo evento.