Le Erbe Aromatiche di AISM, prenotazione entro il 21 febbraio

Il 5, 6 e 8 marzo prossimi AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, scenderà in campo con la campagna nazionale “Le Erbe Aromatiche di AISM”, per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla e i servizi che le Sezioni provinciali erogano alle persone con SM. Le erbe sono di due tipi diversi e sono confezionate in un vaso di 13 cm di diametro, al costo di euro 10,00. Il numero di piantine è limitato, quindi chi fosse interessato può prenotarle entro il 21 febbraio. La scelta della composizione cadrà per quest’anno tra timo misto, origano, salvia, rosmarino, maggiorana e menta.

Per la Sezione provinciale di Modena le erbe aromatiche si potranno ritirare dal 3 marzo presso la nostra sede in Strada Contrada 127. Sarà inoltre disponibile il servizio di recapito direttamente al domicilio grazie ai volontari della sezione AISM di Modena, ai gruppi operativi provinciali e ad Angeli in Moto di Modena, con cui AISM ha instaurato una proficua collaborazione.

Se interessati all’acquisto di uno o più prodotti, contattare la sede modenese al n. 059.393093 – tramite WhatsApp al n. 333.5684421 oppure all’indirizzo mail aismmodena@aism.it.