Unimore Orienta: l’Università di Modena e Reggio presenta tutti i suoi corsi di laurea martedì 22 febbraio

Martedì 22 febbraio torna Unimore Orienta, l’evento che ha da anni l’obiettivo di accompagnare i giovani e le giovani delle scuole superiori nella scelta migliore per la propria carriera universitaria. Questa giornata di orientamento darà la possibilità, con appuntamenti in presenza e in streaming, di avere un’anteprima del valore e della qualità dell’Ateneo, che da anni si posiziona in testa alle statistiche sull’occupazione e la soddisfazione di studenti e studentesse.

Secondo l’ultimo Rapporto del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, Unimore si posiziona al primo posto in Emilia-Romagna per il tasso di occupazione e per la retribuzione dei laureati/e triennali e magistrali a uno e cinque anni dalla laurea, con una media occupazionale dei propri laureati e laureate molto superiore a quella nazionale.

A questo si aggiunge un elevatissimo tasso di gradimento da parte di studenti e studentesse dell’Ateneo, con il 93,3% di loro che si dichiara soddisfatto di Unimore, l’84,5% che si iscriverebbe di nuovo all’Università di Modena e Reggio Emilia e 9 studenti/esse Unimore su 10 soddisfatti del rapporto con i docenti.

Gli appuntamenti in presenza di Unimore Orienta 2022 si terranno su quattro sedi: a Modena presso il Centro Servizi del Policlinico, la Sala eventi del Tecnopolo e il Dipartimento di Giurisprudenza; a Reggio Emilia, presso Palazzo Dossetti.

Le presentazioni sono programmate su differenti fasce orarie per consentire ai/lle partecipanti di assistere a più incontri. Tutte le informazioni sono disponibili al sito dedicato: www.unimore.it/unimoreorienta/

Docenti, coordinatori didattici, operatori del servizio orientamento allo studio e studenti/esse universitari/e si renderanno disponibili a fornire tutte le informazioni utili riguardo a caratteristiche, peculiarità, finalità formative e sbocchi occupazionali dei corsi di studio, nonché sulle modalità di immatricolazione, i servizi di supporto alla didattica e alla accoglienza disabili, l’offerta di servizi agli studenti/sse e le opportunità di studio all’estero predisposti dall’Ateneo.

Una delle maggiori novità di questa edizione di Unimore Orienta, è il coinvolgimento di un gruppo di studenti e studentesse del Dipartimento Comunicazione ed Economia nella realizzazione della campagna di comunicazione dell’evento, col fine di mettere in pratica le conoscenze acquisite in aula.

I ragazzi e le ragazze che compongono la squadra, coordinati dal Prof. Marcello Tedeschi del Dipartimento di Comunicazione ed Economia, dalla dott.ssa Serena Maria Benedetti, responsabile dell’Area Comunicazione di Ateneo e dal gruppo comunicazione dell’Università, hanno partecipato attivamente alla pianificazione creativa e strategica di tutta la campagna e sono i protagonisti di foto, video e testi utilizzati. Il concetto alla base di tutto il lavoro riguarda le emozioni provate da studenti e studentesse durante il proprio percorso universitario.

“Dopo due anni di appuntamenti a distanza, il nostro principale evento di orientamento, che vuole dare il benvenuto ai ragazzi e alle ragazze interessate a diventare futuri studenti e studentesse Unimore, torna anche in presenza – dichiara il Rettore, Prof. Carlo Adolfo Porro –. Come in diverse altre occasioni abbiamo scelto, coerentemente con gli obiettivi del Piano strategico di Ateneo, di valorizzare al massimo i nostri studenti e studentesse, che sono protagonisti e ideatori di una campagna pensata per rivolgersi ai loro “colleghi” delle scuole superiori. Riteniamo che i nostri giovani siano la migliore testimonianza della qualità che il nostro Ateneo multidisciplinare può offrire, dalla didattica ai servizi”.

Rispettando le attuali misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza, l’Università di Modena e Reggio Emilia ha deciso di svolgere l’evento sia in presenza, garantendo il distanziamento sociale, sia in streaming.

La prenotazione per entrambe le modalità di partecipazione è obbligatoria ed è aperta fino al 21 febbraio 2022 su www.unimore.it/unimoreorienta/

Per partecipare in presenza è necessario indossare la mascherina FFP2 ed esibire il Green Pass base.