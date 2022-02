Consiglio Comunale formiginese del 24 febbraio, ratificata una variazione di bilancio per tre nuovi investimenti da candidare al PNRR

Sono tre i nuovi interventi sul territorio formiginese inseriti dalla variazione di bilancio ratificata dal Consiglio comunale di giovedì 24 febbraio. La programmazione così recepisce 1,3 milioni per la palestra Ascari di Casinalbo e 1,7 per il palazzetto dello sport di Formigine (entrambi i progetti sono dedicati al risparmio energetico e al miglioramento sismico), nonché 40mila euro per la progettazione dell’intervento di restauro del Parco di Villa Gandini.

I tre interventi grazie a questa programmazione finanziaria potranno essere candidati a bandi PNRR e realizzati in caso di finanziamento ministeriale. In consiglio sono poi intervenuti i presidenti dei consigli di frazione per relazionare su un anno di attività di partecipazione e incontri con la cittadinanza: Simona Gibellini per Formigine, Cecilia Camellini per Casinalbo, Sonia Tagliazucchi per Magreta, Mauro Comini per Corlo, Michele Bilotta per Colombaro e infine Maurizio Tebaldi per Ubersetto. Nella seduta sono state approvate poi dai consiglieri due mozioni. Una avente per tema “Caro bollette e crisi energetica” che impegna l’amministrazione fra le altre cose a presentare progetti sui bandi PNRR in tema di risparmio energetico e transizione ecologica, sostenere con i servizi sociali la povertà energetica, orientare la redazione del PUG alla sostenibilità ambientale, relazionarsi con i gestori del servizio e con le autorità istituzionali per sollecitare misure nazionali di compensazione del caro energia. E’ stata inoltre approvata una seconda mozione sul tema “Opportunità di ascolto e sostegno psicologico nel Comune di Formigine”.