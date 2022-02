Fermato l’autore di un’aggressione avvenuta ieri pomeriggio a Carpi

Nella serata di ieri, personale del Commissariato di P.S. di Carpi ha deferito in stato di libertà un 19enne straniero, regolarmente soggiornante in città, per lesioni aggravate nei confronti di un minore del posto. Nel pomeriggio, in piazza Martiri, la Volante del Commissariato di pattugliamento in centro città è intervenuta per soccorrere un 17enne che risultava essere stato insultato da 4/5 coetanei, alcuni a lui noti, e subito dopo aggredito da uno di essi.

Nella immediata ricognizione dei luoghi, la Volante ha rintracciato il presunto aggressore, procedendo ad accompagnarlo in Ufficio per la compiuta identificazione.

Dalla prima ricostruzione dei fatti, è emerso che dopo il diverbio verbale, l’aggressore ha inseguito a piedi la vittima mentre era in sella alla sua bici e l’ha colpita con la catena di sicurezza scivolatagli dal cestino, cagionandogli lesioni con prognosi di cinque giorni. L’azione si è consumata in pochi minuti, tanto che non sono giunte telefonate al numero di emergenza, ma probabilmente non è sfuggita a qualche passante o esercente, per cui si cercano eventuali testimoni. Quando la famiglia è giunta in Commissariato con la vittima, l’autore era già in trattazione in ufficio e la sua posizione segnalata all’A.G.

Proseguono invece gli accertamenti per la completa ricostruzione della dinamica e per identificare e chiarire la posizione degli altri ragazzi che hanno assistito all’aggressione e che si sono dileguati alla vista della Volante.