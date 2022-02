Inaugurato a Luzzara il centro di ascolto Aima, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Stamattina, alla presenza delle autorità cittadine del territorio, AIMA – Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, ha inaugurato per conto dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, il Centro di Ascolto in viale Filippini 63 a Luzzara (Re).

A partire da oggi, il nuovo Centro di Ascolto di AIMA a Luzzara sarà attivo ogni lunedì mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e servirà tutte le persone residenti negli otto comuni dell’Unione Bassa Reggiana (Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo). Il Centro di Ascolto ha sede all’interno del cortile di Asp Progetto Persona dove sono ospitati anche la Casa Residenziale e il Centro Diurno per anziani gestito da ASP, insieme ad Avis, Auser, Anteas, Croce Rossa e Centro di Salute Donna dell’Ausl. In particolare, AIMA condividerà gli spazi dedicati con l’associazione Anteas che da quattro anni gestisce uno sportello per intercettare le fragilità sociali soprattutto nel comune di Luzzara.

All’inaugurazione di stamattina erano presenti la Presidente dell’Unione Bassa Reggiana – nonché Sindaco di Guastalla – Camilla Verona, la sindaca di Luzzara Elisabetta Sottili, il Sindaco di Gualtieri con delega al welfare unionale Renzo Bergamini, gli assessore alle politiche di welfare Monica Borioli (di Luzzara) e Sara Saracca (di Boretto), la vicepresidente di AIMA Reggio Emilia Renata Azzali con il consigliere Paolo Fantuzzi, il consigliere regionale Andrea Costa, la Direttrice del Distretto AUSL di Guastalla Lucia Monici.

UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER PERSONE CON DISTURBI COGNITIVI E FAMIGLIARI

Il Centro di Ascolto, già attivo in provincia di Reggio Emilia presso la sede di AIMA in via Papa Giovanni XXIII ad Albinea, è diventato negli anni un importante punto di riferimento per le persone con disturbi cognitivi, Alzheimer o altre forme di demenza e per i loro famigliari. Ora anche la Bassa ha un luogo per accogliere e offrire sostegno, fornire informazioni sulle risorse e sui servizi del territorio (Servizi Sociali e Sanitari, Enti Pubblici e strutture) a favore di queste persone. Al Centro di Ascolto di Luzzara, dunque, ci si può rivolgere per manifestare dubbi, confrontarsi sui problemi legati alla quotidianità e ricevere indicazioni utili al fine di migliorare le strategie assistenziali. Il servizio offerto da AIMA si rivela, inoltre, un utile strumento per ricevere consulenze specialistiche gratuite su problematiche sociali, consulenze legali per la risoluzione dei problemi che la famiglia si trova ad affrontare, consulenze psicologiche e informazioni per poter accedere alla frequentazione dei numerosi progetti dell’Associazione stessa. Per rispondere alle diverse esigenze, a condurre l’incontro sarà sempre presente una psicologa di AIMA.

DAL 2010 INCONTRI E ATTIVITÀ NELLA BASSA

L’associazione Aima è presente sul territorio della Bassa Reggiana grazie ad una Convenzione con l’Unione Bassa Reggiana dal 2010. A Poviglio c/o il Centro Kaleidos e a Reggiolo c/o il Centro Nino Za sono attivi, infatti, due Caffè Incontro che hanno luogo, rispettivamente, il martedì e il mercoledì mattina ogni due settimana. In particolare, il progetto Caffè Incontro prevede momenti di condivisione, relazione e socializzazione per le persone con disturbi cognitivi e i loro famigliari, e propone attività di vario tipo, dall’ascolto di musica ai laboratori creativi. Numerosi, poi, sono gli incontri informativi e di sensibilizzazione sulla malattia realizzati nel corso degli anni nelle scuole, nei cinema e nei teatri, e nell’Università della Terza Età.

Le informazioni relative ai due progetti – Caffè Incontro e Centro Ascolto – potranno essere ottenute direttamente presso l’associazione Aima, lo Sportello Sociale presente nei Comuni, l’Assistente Sociale e il Centro Disturbi Cognitivi Distrettuale di Guastalla.

Per maggiori informazioni: Associazione AIMA – aima@aimareggioemilia.it – https://www.aimareggioemilia.it – Pagina Facebook: @aimareggioemilia