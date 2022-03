Aggressione davanti ad sala giochi di Sassuolo: i carabinieri fermano due uomini

Nell’ambito delle indagini relative all’aggressione subita da un 54enne del luogo, nella serata di lunedì 28 febbraio all’esterno di una sala giochi di via Regina Pacis a Sassuolo, la notte scorsa i carabinieri della locale Compagnia hanno sottoposto a fermo d’indiziato di delitto due persone, un 42enne ed un 46enne, per il reato di tentato omicidio in concorso.

La sera del 28 febbraio, poco prima della mezzanotte, per futili motivi si sarebbe verificata una lite all’interno della sala giochi, proseguita anche all’esterno del locale, nel corso della quale il 54enne era rimasto gravemente ferito. L’uomo era stato trasportato d’urgenza (in codice rosso) e poi ricoverato all’ospedale di Baggiovara con profonde ferite al torace e un polmone perforato.

Sul posto erano confluiti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Sassuolo, avviando immediatamente le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Modena. Gli accertamenti proseguiti sino al pomeriggio successivo, hanno consentito di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza sul conto dei due uomini, poi rintracciati tra le province di Modena e Reggio Emilia e condotti presso la Compagnia Carabinieri di Sassuolo, quindi sottoposti a fermo d’indiziato di delitto per l’ipotesi di reato di tentato omicidio in concorso.