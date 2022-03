Autobus di cittadini ucraini si ribalta sulla A14, una vittima

Alle 6.30 i Vigili del fuoco sono intervenuti al km. 101 della A14, corsia Sud tra Cesena Sud e Valle del Rubicone per il ribaltamento di un bus con a bordo circa 50 persone, tutte di nazionalità ucraina. Accertata una vittima, feriti altri passeggeri. Attualmente sono in corso le operazioni di recupero delle altre ventuno persone coinvolte, per le quali non si è reso necessario l’intervento di soccorsi sanitari.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitati e meccanici, il Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena con il supporto dell’Autogrù del Comando di Rimini, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Nel tratto interessato, si transita sulla corsia di sorpasso e non si registrano turbative al traffico.