Dopo la suggestiva inaugurazione baciata dal sole nella giornata di domenica, la settimana di San Giuseppe regala altri appuntamenti di vario genere. 17 e 18 marzo: i ragazzi delle scuole presentano la loro urbanistica. Il 19 marzo inaugurano bosco urbano e ciclopedonale.

17 -20 MARZO – I RAGAZZI DISEGNANO LA SCANDIANO DEL FUTURO

Il 17 e 18 marzo, nella sala Casini del MADE avrà luogo la presentazione dell’esito del percorso di progettazione partecipata nell’ambito della redazione del nuovo PUG (Piano Urbanistico Generale) della città di Scandiano. Un lavoro che ha impegnato le classi degli istituti comprensivi Boiardo e Spallanzani, in collaborazione con i progettisti incaricati di redigere il nuovo strumento di pianificazione urbanistica.

Saranno proprio gli studenti a presentare, nelle due mattine ai loro coetanei, gli esiti del percorso.

Il progetto si inserisce nell’ambito del percorso di partecipazione della cittadinanza alla elaborazione dei nuovi strumenti urbanistici del comune di Scandiano. La convinzione da cui si parte è che i ragazzi costituiscano un punto di vista particolare e promettente in quanto più capaci di esprimere un atteggiamento pluralista, non ancora, o ancora poco, condizionato da posizioni e interessi di gruppo. Ripartire, coinvolgendo la parte più giovane della comunità, sembra la strada giusta per costruire una conoscenza, un linguaggio e una consapevolezza comuni del vivere nel proprio territorio.

Le giornate di presentazione non sono aperte al pubblico ma solo alle scuole. Le tavole realizzate dai ragazzi però resteranno visitabili nei pomeriggi di sabato e domenica, 19 e 20 marzo, secondo weekend di Fiera a Scandiano. Appuntamento nella Sala Casini del Polo Made per tutta la cittadinanza. Con apertura dalle 14 alle 18, sia sabato sia domenica.

19 MARZO – BOSCO E CICLOPEDONALE… A BOSCO

Da non perdere, per i cittadini di Bosco e non solo, l’inaugurazione del nuovo bosco urbano della frazione e del secondo stralcio della ciclopedonale Bosco-Pratissolo.

Appuntamento previsto per le 10 al circolo di Bosco.

Trasferimento al bosco urbano che sarà dedicato alla memoria di Ettore “Pipo” Lucenti attraverso una breve cerimonia a cui parteciperanno anche i familiari del compianto volontario.

Si procederà poi con una camminata sulla Bosco-Pratissolo al termine della quale l’assessore Pedroni, i tecnici e i progettisti presenteranno i dettagli dell’intervento.

All’evento parteciperà, oltre al sindaco di Scandiano, anche la Fanfara dei bersaglieri di Scandiano

Il tratto realizzato da poco è quello compreso tra via Del Tesoro – località Sgarbusa – e via Dell’industria a Bosco, un tracciato idoneo alla percorrenza ciclo-pedonale che si sviluppa in sede propria parallelamente alla strada ex SP467r sul lato nord e che ha reso necessario opere importanti per circa 300mila euro di investimento pubblico.

“E’ una delle opere strategiche del nostro mandato amministrativo – ha spiegato l’assessore alla Città Sostenibile Claudio Pedroni – che ci consente di permettere di unire Scandiano e le porte di Reggio Emilia in piena sicurezza, consentendo spostamenti più frequenti e più sostenibili da e per la nostra cittadina ”.

Il collegamento con la ciclopedonale già esistente a Pratissolo, un tratto di pochi metri, verrà realizzato nei prossimi mesi.