Le imprese emiliano-romagnole della manifattura guardano al futuro e puntano a crescere

Le imprese della manifattura italiana confermano il trend positivo del settore avviato a partire dallo scorso anno. Come rilevato dall’Istat, la produzione industriale in tutto il 2021 è già cresciuta dell’11,8% sul 2020, portando il PIL al 6,6%, segnale che nel 2021 c’è stato un cambio di passo decisivo e orientato alla crescita. L’ultimo Osservatorio MECSPE (BolognaFiere, 9-11 giugno) di Senaf sul III quadrimestre 2021[1], l’analisi volta ad approfondire lo stato di salute dell’industria in Italia e in Emilia Romagna, conferma questo trend: nonostante un calo della fiducia degli imprenditori emiliano-romagnoli nei confronti dello scenario politico ed economico italiano e la difficoltà avvertita da quasi quattro aziende emiliano-romagnole su dieci nell’accesso alle materie prime, circa sette imprese su dieci si ritengono soddisfatte dell’andamento attuale, con un portafoglio ordini adeguato ai livelli di sostenibilità finanziaria (76%). Nel 2021 migliora anche il fatturato rispetto al 2020 (per il 78% degli imprenditori emiliano-romagnoli), con una previsione di ulteriore crescita per oltre due terzi del campione.

Un’ondata di ottimismo che si riflette sulla decisione di oltre ben 9 aziende emiliano-romagnole su 10 di avviare un percorso di crescita nei prossimi anni, il 76% già nel breve periodo (entro due anni). Nel dettaglio, il 31% vorrebbe aumentare le dimensioni dell’azienda, il 27% intende ampliare la produzione allargando a nuovi settori e un 18% punterà sull’internazionalizzazione. A tal fine, se per la maggior parte delle imprese emiliano-romagnole (44%) le principali fonti di reperimento del credito sono ottenibili attraverso capitali propri già disponibili, per un’altra importante fetta (32%) queste si concretizzano attraverso la partecipazione a bandi pubblici, anche europei. Una su dieci valuta invece l’ingresso di nuovi soci e il 6% di un fondo.

Guardare al futuro significa anche pianificare strategie aziendali che implicano operazioni straordinarie di M&A (Fusione e Acquisizione), valutate come attuabili dal 40% del campione sia nel breve periodo, attraverso fusioni e acquisizioni aziendali (20%), che nel lungo periodo (20%).

Per costruire questo percorso di crescita nell’ottica di adeguamento 4.0 delle imprese della manifattura emiliano-romagnola, è necessario continuare a investire e approfondire le principali novità tecnologiche in ambito di digitalizzazione, formazione e sostenibilità. Queste direttrici, fondamentali per l’espansione del settore, saranno oggetto di numerose iniziative nell’ambito della 20ª edizione di MECSPE, la fiera dedicata alle tecnologie innovative per l’industria manifatturiera che si terrà a BolognaFiere dal 9 all’11 giugno 2022.

Digitalizzazione: le imprese emiliano-romagnole guardano al PNRR

Le imprese si interessano sempre di più ai fondi del PNRR, di cui l’Italia percepirà un’ingente fetta durante la primavera, ma resta basso il grado di conoscenza rispetto alle opportunità in campo (solo il 16% li conosce bene). MECSPE gioca in questo caso un ruolo di importante connettore tra il mondo delle istituzioni e le imprese manifatturiere. Anche durante la nuova edizione di giugno, una particolare attenzione sarà dedicata al mondo dei Competence Center e Digital Innovation Hub, in vista del nuovo round di finanziamento che percepiranno dal PNRR. I Competence Center saranno parte attiva a MECSPE 2022 grazie alla loro presenza all’interno dell’iniziativa di punta della fiera, la MECSPE LIVE ACADEMY, dopo l’esperienza positiva dell’ultima edizione che li ha avvicinati al settore manifatturiero, nonostante siano ancora poche (7%) le imprese emiliano-romagnole che collaborano con esse.

Eppure, nel 73% dei casi la strada della digitalizzazione in Emilia-Romagna è stata già intrapresa ed è in ascesa (in particolar modo per il 47% delle imprese emiliano-romagnole), con investimenti crescenti in ambito di sicurezza informatica (37%), robotica collaborativa (30%) e Internet of Things (23%). A questi aspetti sono dedicate alcune iniziative speciali di MECSPE 2022, quali il Simulation Summit, la prima conferenza italiana indipendente sulla Simulazione CAE in ambito industriale, e per il settimo anno consecutivo si terrà il “Solution Award”, ovvero il Premio Innovazione Robotica per valorizzare la migliore applicazione robotica industriale o di servizio realizzata da aziende italiane.

Formazione: senza competenze non ci può essere crescita

L’Osservatorio MECSPE conferma poi la centralità della formazione per la manifattura, in quanto il 50% delle aziende emiliano-romagnole individua il bagaglio di competenze del personale come essenziale per crescere. Non solo, il 64% di esse ha già assunto, formato o prevede di integrare nuove figure con competenze adeguate a realizzare la trasformazione 4.0. Proprio questo aspetto è approfondito nella MECSPE LIVE ACADEMY, la nuova iniziativa speciale di punta di MECSPE 2022, realizzata insieme alle aziende e ai Competence Center, che si concretizza come uno spazio in cui tutti, inclusi i ragazzi tra i 18 e i 24 anni di età, potranno vedere da vicino il funzionamento di processi che coinvolgono Macchine, Additive Manufacturing, Automazione e Robotica, incrociando le tematiche della progettazione, digitalizzazione, sostenibilità e alleggerimento.

Sostenibilità: imprese sempre più responsabili

Infine, nel 2022 non c’è crescita senza sostenibilità, e di questo tutto il comparto è ben consapevole, dando prova di realismo e responsabilità. La strada è in salita, ma il 42% delle aziende emiliano-romagnole rispondenti all’Osservatorio MECSPE si ritiene già sostenibile, grazie alla messa in campo di azioni specifiche, quali l’uso di dispositivi a basso consumo energetico, l’acquisto di macchinari e/o impianti efficienti di nuova generazione e l’installazione di impianti di produzione d’energia elettrica e termica da fonti rinnovabili. Meno soddisfacente è invece il livello di conoscenza dei criteri ambientali, sociali e di governance che definiscono il nuovo comportamento virtuoso delle imprese (i criteri ESG). Questi rappresentano i parametri attraverso cui valutare l’impatto di un’attività imprenditoriale e saranno sempre più decisivi per poter attrarre investimenti e migliorare la reputazione dell’azienda. Il 38% degli imprenditori emiliano-romagnoli dichiara di conoscerli, una quota più ampia rispetto alla media nazionale. Si rende importante quindi il confronto tra gli attori del settore per velocizzare lo sviluppo di buone pratiche in azienda. A questo scopo MECSPE dedica ampio spazio anche nel 2022 alle strategie aziendali che adottano una politica green con il Percorso ECOfriendly – “Io faccio di più”, e con l’Area Progettazione e Design by Materioteca, dedicata al tema della leggerezza, declinato come uno dei fattori fondanti della sostenibilità.

L’area presenterà una selezione di esempi che illustreranno le strategie del “progettare leggero” e del contenimento degli impatti sull’ecosistema durante il ciclo di vita dei manufatti.

Il tema della sostenibilità sarà fondamentale anche per METEF, l’expo internazionale che affiancherà MECSPE valorizzando l’alluminio e il manifatturiero avanzato competitivo ed ecosostenibile.

I numeri dell’ultima edizione di MECSPE

48.562 visitatori professionali, 92.000 mq di superficie espositiva, 2.024 aziende presenti, 2.000 mq del Cuore Mostra Fabbrica Senza Limiti, 46 iniziative speciali e convegni.

I saloni di MECSPE

Macchine e Utensili – Macchine utensili, Attrezzature, Utensili e Software di progettazione; Macchine, materiali e lavorazioni della lamiera – Piegatura, Stampaggio, Taglio, Assemblaggio, Saldatura, Materiali e Software; Fabbrica Digitale – Informatica industriale, IoT, Sensoristica industriale, Cloud-manufacturing, Tecnologie di identificazione automatica, Applicazioni, dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’interpretazione e l’interconnessione dei processi; Logistica – Confezionamento, Imballaggio, Movimentazione, Material handling, Lean manufacturing, Software gestionale di magazzino, Supply chain management, Sistemi di Sicurezza, DPI, Terziarizzazione; Subfornitura Meccanica – Lavorazioni meccaniche di precisione, Carpenteria metallica, Costruzioni meccaniche, Fasteners, Fonderie, Minuterie, Lavorazioni del filo metallico, Lavorazioni industriali per conto terzi, Microlavorazioni; Subfornitura Elettronica – Cem (contract electronics manufacturer), Cablaggi, Ems (electronics manufacturing service), Pcb (produttori di circuiti stampati), Studi di Ingegneria e progettazione; Eurostampi, Macchine e subfornitura plastica, gomma e compositi – Lavorazione materie plastiche, gomma e compositi, Macchine e impianti, Attrezzature ausiliarie, Materiali innovativi, Stampaggio, Estrusione, Imballaggio, Soffiaggio, Stampi, Modelli, Componenti normalizzati per stampi, Design, Software di simulazione e progettazione, Microlavorazioni; Additive Manufacturing – Stampa 3D, Prototipazione Rapida, Rapid Manufacturing, Sistemi e servizi per reverse engineering, Tecnologia additiva, Materiali, Servizi, Hardware: stampanti e scanner 3D, accessori, Software di simulazione e progettazione; Trattamenti e Finiture – Impianti per il trattamento delle superfici, Forni, Galvanica, Processi chimici ed elettronici, Lavaggio, Metallizzazione, Smaltatura, Zincatura, Prodotti e accessori per trattamenti, Trattamenti Termici, Verniciatura; Materiali non ferrosi e leghe – Lavorazioni di materiali non ferrosi (Alluminio, Titanio, Magnesio, Leghe Leggere), Pressofusioni, Fonderie, Lavorazioni industriali conto terzi, Tecnologie, Design, Engineering; Automazione e Robotica – Automazione e Robotica, Assemblaggio, Montaggio e manipolazione; Controllo e Qualità – Certificazione e controllo della qualità, Metrologia, Strumenti di misura, Prove di laboratorio, Taratura, Attrezzature di analisi, Visione; Power Drive – Organi di trasmissione meccanica, Oleodinamica, Pneumatica, Meccatronica, Controllo del movimento, Manutenzione, Aria compressa.