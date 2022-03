Croazia: la vicepresidente della Regione, Elly Schlein, in visita al centro di accoglienza profughi di Bologna

“Oggi ho avuto modo di constatare di persona quanto straordinario sia l’impegno profuso per soccorrere le persone che fuggono dalla guerra in Ucraina, a partire dalle donne e dai bambini. Attività frenetiche ma già ben organizzate, segno che il modello di prima accoglienza predisposto funziona. Il merito è degli operatori della sanità, del sociale, delle forze dell’ordine e dei volontari della Caritas e della Croce Rossa, che ringrazio di cuore a nome di tutta la comunità regionale. Così come ringrazio tutte le persone che continuano ad aprire le porte di casa per dare accoglienza e calore ai profughi, scappati senza nulla, se non il peso del dramma che stanno vivendo”.

La vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega al Welfare, Elly Schlein, questa mattina con l’assessore comunale al Welfare, Luca Rizzo Nervo, ha visitato la tensostruttura allestita in Piazza XX Settembre a Bologna, risultato degli sforzi congiunti di Comune di Bologna, Prefettura e Ausl Bologna.

Qui i profughi ucraini possono registrarsi al sistema sanitario, fare il tampone e i vaccini. Non solo: oltre a offrire ai profughi un primo orientamento rispetto ai servizi disponibili, grazie alla presenza di personale della Polizia di Stato è possibile certificare la loro presenza sul territorio.

La struttura, allestita proprio nel centro di Bologna, accoglie quasi esclusivamente donne e bambini, drammatica testimonianza delle migliaia di famiglie che questo conflitto sta forzatamente separando: uomini al fronte, donne e bambini in fuga.