Dalle aziende di Confindustria Emilia 37 pallet di generi alimentari e beni di prima necessità destinati alla popolazione ucraina

Un altro segno concreto di solidarietà da parte della comunità e della rete delle imprese emiliano-romagnole. È partito in questi giorni un tir carico di generi alimentari e beni di prima necessità destinati alla popolazione ucraina raccolti dalle aziende di Confindustria Emilia – Area Centro.

“Ringrazio le imprese e il presidente Valter Caiumi per questo gesto di generosità nei confronti di persone che stanno vivendo un autentico incubo- afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-. In questo momento davvero difficile, non mancano mai segnali importanti di generosità da parte delle nostre comunità”.

Sulla via dell’Ucraina 37 pallet di generi alimentari e beni di prima necessità (circa 140 quintali tra pasta, biscotti, pane confezionato, alimenti per bambini, disinfettanti e prodotti per l’igiene personale), che saranno consegnati presso l’Ambasciata ucraina in Slovacchia, per sostenere la popolazione civile in grave difficoltà.

“Ogni donazione- conclude Bonaccini-, e in questi giorni ne vediamo davvero tantissime, rappresenta un contributo concreto, anche per far fronte agli interventi necessari all’accoglienza di chi sta fuggendo dalle zone di guerra”.