Ad Albinea arrivano le ragazze della nazionale italiana sordi di Calcio a 5

Ci siamo! Dal 25 al 27 marzo Albinea ospiterà la nazionale di Calcio a 5 femminile sorde. Lo stage albinetano sarà il primo passo di avvicinamento alle finali del Campionato Europeo, che si svolgerà in ottobre in Italia a Montesilvano. L’amministrazione, con la disponibilità e la collaborazione del Circolo Tennis Albinea, metterà a disposizione delle atlete la nuovissima palestra comunale di via Grandi.

Saranno due gli appuntamenti “pubblici” per le ragazze allenate da Mario Lovo: l’incontro con gli studenti di Albinea e una partita amichevole contro la formazione della Cà Rossa Bagnolo, che partecipa al campionato di serie A2 femminile, dopo la promozione conquistata nella precedente stagione.

Il primo appuntamento avrà luogo alle ore 9 di sabato 26 giugno. Saranno presenti, oltre ad atlete e staff tecnico della nazionale, l’assessore allo Sport Daniele Menozzi e la consigliera regionale Ottavia Soncini.

La partita amichevole, alla quale potrà assistere il pubblico (ingresso libero con Green Pass rafforzato fino a capienza consentita da vigenti regole Covid), si svolgerà alle 15 nella palestra di via Grandi. Da neo-promossa la squadra di Bagnolo, composta esclusivamente da giocatrici emiliane ed allenata da mister Orlando D’Alsazia, sta conducendo un campionato alla ricerca della salvezza e il test con le azzurre sarà molto importante per preparare al meglio le ultime e decisive gare di campionato.

Lo staff azzurro che trascorrerà i tre giorni ad Albinea sarà composto, oltre che dal tecnico Lovo, anche dal l’allenatore in seconda Roberto Lunardon e dal Direttore Tecnico Rocco Cericola. Quest’ultimo avrà anche il ruolo di interprete della lingua dei segni. Tra le convocate spicca il nome di Carla Maria Santini, ex Montesilvano (ora in forza all’Es Chieti, in serie C). Le altre convocate sono: Michela Bottini, Valentina Cerri, Sara De Sanctis, Silvia Fiorin, Anna Giacometti, Valeria Giura, Eleonora Grossi, Carolina Marguccio, Desirè Marini, Simona Marti, Louisa Mellal, Chiara Montilla, Asia Muratori, Vanessa Bitti Ricci, Christina Taurino e Giuseppina Vaccaro.

Lo stage albinetano della nazionale fa parte di un più vasto progetto, che ha come capofila il Comune di Castelnovo Monti e coinvolge, oltre a Regione e Federazione Sport Sordi Italia, il Comitato italiano paralimpico e l’Asl di Reggio. In pratica nel comune appenninico è nato il nuovo Centro federale della Federazione italiana sport sordi (Fssi), in cui verranno ospitati ritiri e partite delle squadre nazionali, in particolare stage delle nazionali di pallavolo, pallacanestro, calcio e calcio a 5.

Il Comune di Albinea rientra in questo progetto avendo messo a disposizione la sua nuovissima struttura sportiva, nella quale, dal 17 al 19 giugno, farà tappa anche la nazionale maschile di Calcio a 5 sordi.

“Ci fa molto piacere poter ospitare questi atleti e queste atlete di così alto livello – spiega l’assessore Menozzi – Siamo una comunità che ama organizzare e collaborare a dar vita ad eventi sportivi. Inoltre questa è un’occasione per rimarcare l’importanza per le amministrazioni di mettere a sistema i loro impianti per aumentare la capacità attrattiva dei nostri territori e non perdere occasioni importanti come queste”.