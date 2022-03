Temperature minime in lieve aumento, con valori prossimi a zero gradi nelle aree aperte di campagna e mentre nei centri urbani saranno comprese tra 2/3 gradi del settore occidentale e 4/5 gradi della fascia costiera. Massime in aumento con valori attorno a 19 gradi nelle zone interne e 16 gradi lungo la costa. Venti in generale deboli occidentali al mattino, in rotazione da est durante il pomeriggio sul settore orientale e meridionali nella sera. Mare da poco mosso a calmo.

(Arpae)