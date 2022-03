Incendio in appartamento a Reggio Emilia: a scopo precauzionale giovane mamma condotta in ospedale con la sua bambina

Questa mattina intorno alle 6.30 i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti in via Tassoni, nel capoluogo dove, per cause probabilmente riconducibili al malfunzionamento di un frigorifero, si era sviluppato un incendio all’interno di un appartamento posto al piano terra di un condominio di quattro alloggi, in uso a tre giovai cittadini stranieri.

Le fiamme, prontamente domate dai vigili del fuoco di Reggio Emilia, non hanno interessato gli altri appartamenti dello stabile, che comunque sono stati fatti evacuare fino al termine delle operazioni di spegnimento. L’appartamento interessato dall’incendio è stato dichiarato inagibile. I danni causato sono in corso di valutazione. Nella circostanza il personale sanitario intervenuto sul posto, a solo scopo precauzionale per eventuali inalazioni di fumo, ha trasportato presso il locale pronto soccorso una ragazza 22enne e la sua bambina, alloggiati nell’appartamento posto al piano superiore di quello incendiatosi.