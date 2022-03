Convocata l’assemblea dell’Avis comunale di Modena

Aperta agli oltre seimila soci modenesi si terrà sabato 2 aprile in vista della prossima assemblea provinciale del 9 aprile

Sono più di 6.600 i soci dell’Avis Comunale di Modena invitati a partecipare all’annuale assemblea che si terrà sabato 2 aprile alle 9 nell’Auditorium della Corale Rossini in via Livio Borri 40. I donatori del Comune di Modena saranno chiamati ad approvare i bilanci consuntivo del 2021 e preventivo 2022, le relazioni del Consiglio direttivo, quella sanitaria e quella finanziaria e a nominare i delegati per le assemblee superiori, a partire dall’assemblea di Avis Provinciale di Modena del prossimo 9 aprile.

Nella relazione del Consiglio Direttivo, in carica da un anno con la presidenza di Antonio Ragazzi, verranno illustrati fra l’altro i risultati della raccolta di sangue e plasma del 2021 nel comune di Modena, che hanno raggiunto complessivamente le 11.586 unità, superando di 346 unità i già brillanti dati dell’anno precedente. Nel corso dell’assemblea comunale verranno inoltre consegnate le prime benemerenze ai donatori che hanno raggiunto le 25 donazioni.