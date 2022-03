Ippodromo Ghirlandina: il sindaco Muzzarelli inaugura la nuova stagione 2022 e il vivaio con 8500 piante

Non c’è più un fuoriclasse come Varenne a dominare la scena internazionale, ma il trotto nostrano si mantiene su livelli di assoluta eccellenza e sabato 2 aprile l’ippodromo Ghirlandina riaprirà i suoi battenti e darà il via ufficiale alla stagione di corse 2022, che si prospetta ricca di appuntamenti di rilievo. Uno sguardo al calendario ci fa capire che anche quest’anno il nostro ippodromo suddividerà le sue giornate, 30 in totale, in tre segmenti specifici: quello primaverile in diurna, che andrà avanti per aprile e maggio, quello in notturna, che si prolungherà per i mesi di giugno e di luglio e quello – dopo la pausa di agosto – che ospiterà il ritorno alle corse in versione diurna, dai primi di settembre fino a fine novembre.

Un’attività intensa, che avrà i suoi maggiori motivi tecnici collocati nelle sue date tradizionali: i gran premi Tito Giovanardi e Renzo Orlandi rispettivamente il 15 e il 22 maggio mentre il ricco Unione Europea (terzo assoluto come montepremi a livello nazionale) il 20 novembre. In occasione del Tito Giovanardi di domenica 15 maggio si svolgerà la terza edizione della manifestazione ‘Modena nel cuore’, con tanti ospiti e tante iniziative culturali, gastronomiche e per i bambini e che tanto successo ha ottenuto nelle due precedenti edizioni. Per il resto, il calendario propone a grandi linee la cadenza consueta di un convegno settimanale, inizialmente il sabato e in seguito in giornate che alterneranno la domenica, il venerdì e il sabato.

IL SINDACO INAUGURA LA STAGIONE E IL VIVAIO DI 8500 PIANTE

Sarà il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, da sempre molto vicino al nostro ippodromo, a inaugurare sabato due aprile la nuova stagione di corse e a tenere a battesimo quella che è la grande novità del 2022, la creazione di un vivaio di alberi che è situato proprio alle spalle della torretta della Giuria. Si tratta di un’iniziativa della regione Emilia Romagna e che la società Modenese ha colto al volo assicurandosi circa 8500 piante, che col tempo formeranno un vero e proprio polmone verde all’interno dell’ippodromo.

Un progetto in collaborazione col Comune di Modena destinato a creare un’area verde nella nostra città. In questo spazio i modenesi potranno fare jogging o passeggiare, andare in bicicletta o portare i bambini. Una scelta ‘green’ che rientra nel quadro, già in atto da qualche stagione, di trasformare tutta l’area ippodromo in qualcosa che non si esaurisca solo come teatro di corse ma che coinvolga la città e i modenesi in un intrattenimento ricco di proposte varie e a misura d’uomo.

LA FESTA DEL 2 APRILE

In occasione della riapertura dell’ippodromo la società Modenese ha organizzato una festa per il pubblico, che potrà godere dello spettacolo delle corse gustando tipici prodotti gastronomici modenesi. In collaborazione con la rosticceria Pradella verrà offerto al pubblico, ad un prezzo speciale, un rinfresco a base di prodotti tradizionali e birra artigianale mentre per i bambini saranno distribuiti acqua e gelato. Sempre a beneficio dei più piccoli saranno a disposizione le fantastiche monte dei pony. Tutto ciò per ribadire l’idea di fondo della Modenese di coinvolgere non solo gli appassionati sportivi ma di allargare il proprio bacino d’utenza a giovani, famiglie e bambini, in un’ottica di completa sinergia fra l’ippodromo e la città.