Trasferta domenicale a Zola Predosa per la Bmr Basket 2000 contro la Francesco Francia

Trasferta domenicale a Zola Predosa per la Bmr Basket 2000 contro la...

Archiviata la bella vittoria casalinga contro il Ferrara Basket 2018, che le ha permesso di rimanere incollata al secondo posto della graduatoria di Serie C Gold, la Bmr Basket 2000 viaggia alla volta di Zola Predosa (Bologna) dove alle 18 del pomeriggio domenicale è ospita della Francesco Francia, terzultima della classe.

Una gara, quella valida come recupero della seconda giornata di ritorno, da vincere a tutti i costi: l’obiettivo, da qui alla fine della regular season, è ottenere il miglior posizionamento possibile in vista dei playoff e la continuità di rendimento sarà un fattore decisamente chiave.

I padroni di casa hanno avuto, dopo un buon inizio, un lungo passaggio a vuoto, scivolando indietro in graduatoria, ma sul parquet di casa hanno un bilancio in equilibrio (4-4) e segnano oltre 76 punti di media: i punti di forza sono Folli (14,4 punti di media) ed Almeoni (11,1), mentre il contributo a livello di esperienza arriva dal 38enne Degregori. Nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta in volata a Forlimpopoli con i Baskers (71-69).

La direzione di gara è affidata a Bravo e De Palo di Ferrara; il match d’andata vide la Bmr imporsi 74-62 conquistando il primo successo della sua stagione.